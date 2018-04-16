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Курянина разыскивают за кражу кошелька в маршрутке
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Курянина разыскивают за кражу кошелька в маршрутке 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По словам потерпевшей, в портмоне находились водительское удостоверение, банковские карты и наличные
По данным пресс-службы областного УМВД, через некоторое время выяснилось, что злоумышленнику удалось снять деньги с карты, принадлежавшей женщине. Это выяснилось, когда она пришла в банк, а ей сообщили, что вся сумма уже была обналичена.
— Полицейским удалось установить банкомат, с которого были сняты деньги. Он располагается в одном из крупных торговых центров города. Затем, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения торгового центра, оперативники смогли получить фотоориентировку подозреваемого, — сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова.
Стражи порядка просят обращаться в правоохранительные органы всех, кто узнал предполагаемого преступника.
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