Курянина разыскивают за кражу кошелька в маршрутке

По словам потерпевшей, в портмоне находились водительское удостоверение, банковские карты и наличные

По данным пресс-службы областного УМВД, через некоторое время выяснилось, что злоумышленнику удалось снять деньги с карты, принадлежавшей женщине. Это выяснилось, когда она пришла в банк, а ей сообщили, что вся сумма уже была обналичена.

— Полицейским удалось установить банкомат, с которого были сняты деньги. Он располагается в одном из крупных торговых центров города. Затем, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения торгового центра, оперативники смогли получить фотоориентировку подозреваемого, — сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова.

Стражи порядка просят обращаться в правоохранительные органы всех, кто узнал предполагаемого преступника.