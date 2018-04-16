Кровавую бойню в чайхане Новосибирска устроили мигранты

Утром в воскресенье, 15 апреля, в полицию поступило сообщение о преступлении в кафе на улице Малыгина. Во время конфликта один из посетителей ударил другого ножом. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.