Кровавую бойню в чайхане Новосибирска устроили мигранты 

Утром в воскресенье, 15 апреля, в полицию поступило сообщение о преступлении в кафе на улице Малыгина. Во время конфликта один из посетителей ударил другого ножом. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
«Потерпевшим оказался 30-летний мужчина. Медики диагностировали у него два ранения в бедро, — говорит представитель ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин. — Несмотря на все усилия врачей, при доставлении в больницу в машине скорой помощи мигрант скончался». На месте преступления сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении — 23-летнего молодого человека. И задержанный, и потерпевший являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Преступлению предшествовал внезапный конфликт, разгоревшийся между нетрезвыми и ранее незнакомыми людьми. «Известно, что 23-летний мужчина прошел в помещение кухонной зоны чайханы, вернулся обратно и нанес два колото-резаных ранения в бедро второму участнику конфликта, — добавил представитель Следственного комитета Дмитрий Чечулин. — В настоящее время подозреваемый задержан и изобличил себя в совершении преступления. Судом по ходатайству следователя в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу». По данным силовых ведомств, ежегодно в поисках работы в Новосибирск приезжает более 160 тысяч человек из различных уголков бывшего СССР. Едут в основном уроженцы Средней и Восточной Азии, а также Закавказья. По словам заместителя начальника отдела противодействия национальному экстремизму регионального ГУ МВД Виталия Зайцева, в Новосибирскую область мигранты едут прежде всего зарабатывать деньги. «Девяносто процентов гастарбайтеров — честные и добропорядочные граждане, — уверяет Виталий Зайцев. — Отмечу, что преступность не знает границ и национальностей. Нельзя, например, сказать, что выходцы из Средней Азии кровожаднее, а грузины хитрее. Поверьте, россияне иногда совершают ужасные преступления, но „наши“ не вызывают такой общественный резонанс, как преступления мигрантов. Это вполне объяснимо». В основном закон нарушают нелегальные мигранты. По словам полковника Зайцева, это происходит от чувства безнаказанности. Любой таджик или узбек, который находится здесь незаконно, уже преступник. Зачастую такие люди объявлены в розыск на своей родине, а в Новосибирск попадают по поддельным документам. Через какое-то время, не найдя приличной работы, такой человек идет на преступление.