В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов

С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.

"Судя по показаниям заявителя, экспонат «Сурдобарокамера СКБ-48» был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут.