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В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов
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В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, украли с парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.
"Судя по показаниям заявителя, экспонат «Сурдобарокамера СКБ-48» был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут.
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