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Останки человека нашли на юго‑западе Москвы
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Останки человека нашли на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
В Москве по факту обнаружения останков человеческого тела возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.
«Утром 17 апреля на участке местности, расположенном между домом по улице Академика Арцимовича и гаражным комплексом, находящимся по улице Академика Волгина в Москве, обнаружен фрагмент тела человека», — говорится в сообщении.
Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Следователи предполагают, что указанный фрагмент принадлежит ранее обнаруженным частям тела мужчины.
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