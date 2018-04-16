Житель Гатчинского района пойдет под суд за убийство

Он обвиняется в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

По версии следствия, 18 декабря 2017 года подсудимый выпивал со своим знакомым у него в гостях в деревне Батово. Между мужчинами завязалась ссора. Подсудимый набросился на 57-летнего хозяина дома и несколько раз ударил его кулаками по голове, шее и телу.

После этого мужчины переместились на лестничную площадку, где обвиняемый нанес не менее десятка ударов ножом в грудь, лицо и шею потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Ранее обвиняемый был судим за нанесение побоев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина находится по стражей.