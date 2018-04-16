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Житель Гатчинского района пойдет под суд за убийство
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Житель Гатчинского района пойдет под суд за убийство 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Он обвиняется в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома
По версии следствия, 18 декабря 2017 года подсудимый выпивал со своим знакомым у него в гостях в деревне Батово. Между мужчинами завязалась ссора. Подсудимый набросился на 57-летнего хозяина дома и несколько раз ударил его кулаками по голове, шее и телу.
После этого мужчины переместились на лестничную площадку, где обвиняемый нанес не менее десятка ударов ножом в грудь, лицо и шею потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Ранее обвиняемый был судим за нанесение побоев.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина находится по стражей.
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