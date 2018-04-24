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В Москве задержали женщину из-за обвинений в краже более 7 миллионов рублей
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В Москве задержали женщину из-за обвинений в краже более 7 миллионов рублей 

ИД «Собеседник» 35 минут назад
Московская полиция задержала кассира одной из компаний, которого подозревают в краже нескольких миллионов рублей.
Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на столичную полицию, по обвинению в краже крупной суммы денег задержана 65-летняя работница кассы: «Он (заявитель — прим. Sobesednik.ru) рассказал, что обнаружил пропажу денежных средств из сейфа учреждения во время ревизии. Сумма материального ущерба составила более 7 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка, которая работала кассиром в этой фирме».
По версии следствия, женщина похитила средства из сейфа компании и потратила их по своему усмотрению. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
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