В Москве задержали женщину из-за обвинений в краже более 7 миллионов рублей

Московская полиция задержала кассира одной из компаний, которого подозревают в краже нескольких миллионов рублей.

Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на столичную полицию, по обвинению в краже крупной суммы денег задержана 65-летняя работница кассы: «Он (заявитель — прим. Sobesednik.ru ) рассказал, что обнаружил пропажу денежных средств из сейфа учреждения во время ревизии. Сумма материального ущерба составила более 7 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка, которая работала кассиром в этой фирме».

По версии следствия, женщина похитила средства из сейфа компании и потратила их по своему усмотрению. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.