Ещё
Неизвестный с оружием обокрал салон связи в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Неизвестный с оружием обокрал салон связи в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который ворвался в салон связи в новой Москве с оружием и украл из кассы более 20 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: город Московский, микрорайон 1-й, дом 23Б.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в салон сотовой связи, расположенный по вышеуказанному адресу, вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, специалистам данного салона сотовой связи, открыто похитил из кассы деньги, а затем скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из кассы было похищено 22,3 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Неизвестный с оружием обокрал салон связи в новой Москве Дилера, отправлявшего наркотики по почте, задержали в Одинцове Суд арестовал мужчину, напавшего на женщину с сыном в Москве
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя99
Япония отказалась от российского алюминия579
Российским банкам предложили новую систему платежей36
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию529
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»70
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение