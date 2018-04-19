Неизвестный с оружием обокрал салон связи в новой Москве

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который ворвался в салон связи в новой Москве с оружием и украл из кассы более 20 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о срабатывании сигнализации по адресу: город Московский , микрорайон 1-й, дом 23Б.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в салон сотовой связи, расположенный по вышеуказанному адресу, вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, специалистам данного салона сотовой связи, открыто похитил из кассы деньги, а затем скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из кассы было похищено 22,3 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.