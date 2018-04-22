Москвичку обманули на пол миллиона рублей 

Мошенник похитил у жительницы Москвы почти пол миллиона рублей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Неизвестный, под предлогом переоформления банковской карты, украл с расчетного счета 43-летней женщины 465 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина скрылся.
Возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба в крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Сотрудник управления СК по Ханты‐Мансийскому автономному округу решил отойти от сухих формулировок при составлении документов уголовного дела. Он назвал обвиняемого «жуликом», а потерпевшего — «терпилой», но в прокуратуре Югры такой подход не оценили.