Москвичку обманули на пол миллиона рублей

Мошенник похитил у жительницы Москвы почти пол миллиона рублей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Неизвестный, под предлогом переоформления банковской карты, украл с расчетного счета 43-летней женщины 465 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба в крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.