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Иномарку за 6,5 млн руб угнали у пенсионера в Москве
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Иномарку за 6,5 млн руб угнали у пенсионера в Москве 

РИАМО 20 апреля 2018
Уголовное дело возбудили в Москве по факту кражи автомобиля стоимостью около 6,5 миллионов рублей у пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.
В полицию поступило заявление от 68-летнего жителя Москвы о краже принадлежащей ему иномарки на Минской улице, дом 1.
«Мужчина сообщил, что его автомобиль был припаркован по указанному адресу с 12 апреля 2018 года. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил около 6,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Следователем отдела МВД по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и розыск похищенного автомобиля.
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