Иномарку за 6,5 млн руб угнали у пенсионера в Москве

Уголовное дело возбудили в Москве по факту кражи автомобиля стоимостью около 6,5 миллионов рублей у пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило заявление от 68-летнего жителя Москвы о краже принадлежащей ему иномарки на Минской улице, дом 1.

«Мужчина сообщил, что его автомобиль был припаркован по указанному адресу с 12 апреля 2018 года. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил около 6,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следователем отдела МВД по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и розыск похищенного автомобиля.