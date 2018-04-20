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Гражданина Армении задержали по подозрению в краже экскаватора на юге Москвы
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Гражданина Армении задержали по подозрению в краже экскаватора на юге Москвы 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: РИАМО
На юге столицы полицейские задержали приезжего, управлявшего украденным экскаватором, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 18 апреля на ул. Каспийская сотрудники полиции остановили экскаватор-погрузчик марки JCB, которым управлял 37-летний гражданин Армении, находящийся в столице проездом. Мужчина не смог предоставить правоохранителям документы на спецтехнику, и его задержали.
«В тот же день в полицию обратился механик организации, который сообщил, что в Коломенском проезде кто-то похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий фирме. Материальный ущерб составил 2,5 млн руб. Как выяснилось, кражу совершил ранее задержанный гражданин Армении», — пояснил источник.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, а экскаватор изъяли и до окончания разбирательства переместили на спецстоянку.
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