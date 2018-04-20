Гражданина Армении задержали по подозрению в краже экскаватора на юге Москвы

Ночью 18 апреля на ул. Каспийская сотрудники полиции остановили экскаватор-погрузчик марки JCB, которым управлял 37-летний гражданин Армении , находящийся в столице проездом. Мужчина не смог предоставить правоохранителям документы на спецтехнику, и его задержали.

«В тот же день в полицию обратился механик организации, который сообщил, что в Коломенском проезде кто-то похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий фирме. Материальный ущерб составил 2,5 млн руб. Как выяснилось, кражу совершил ранее задержанный гражданин Армении», — пояснил источник.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, а экскаватор изъяли и до окончания разбирательства переместили на спецстоянку.