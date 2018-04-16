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Депутата госсовета Чувашии избили в подъезде
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Депутата госсовета Чувашии избили в подъезде 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
28 января 32-летний пьяный житель Чебоксар избил в подъезде одного из домов по проспекту Тракторостроителей депутата государственного совета Чувашии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Он дважды ударил его по голове в ответ на замечания о нарушении порядка. Народный избранник указал мужчине на то, что он не имеет права в общественном месте курить, употреблять спиртное и мусорить. Медики диагностировали у депутата сотрясение головного мозга.
Расследование по этому уголовному делу уже завершено. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, дебошир заплатит штраф в размере 500 рублей.
Дальше разбираться в ситуации будет суд.
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