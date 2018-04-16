Депутата госсовета Чувашии избили в подъезде

28 января 32-летний пьяный житель Чебоксар избил в подъезде одного из домов по проспекту Тракторостроителей депутата государственного совета Чувашии . Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Он дважды ударил его по голове в ответ на замечания о нарушении порядка. Народный избранник указал мужчине на то, что он не имеет права в общественном месте курить, употреблять спиртное и мусорить. Медики диагностировали у депутата сотрясение головного мозга.

Расследование по этому уголовному делу уже завершено. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, дебошир заплатит штраф в размере 500 рублей.

Дальше разбираться в ситуации будет суд.