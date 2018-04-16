Житель Вачского района зарезал односельчанина и спрятал труп

Жителя Вачского района будут судить за убийство знакомого.

По данным следствия, 21 ноября 2017 года 42-летний обвиняемый пригласил к себе в дом в р.п. Вача односельчанина. У мужчин были дружеские отношения.

Во время совместного распития алкоголя между ними завязалась ссора, которая перешла в драку. Хозяин дома нанес 49-летнему гостю ножевое ранение, от которого тот скончался.

На следующую ночь злоумышленник совместно с сожительницей решил скрыть следы преступления. Он вынес тело убитого на соседнюю улицу, где труп обнаружила местная жительница.

Обвиняемого заключили под стражу, вину в содеянном он признал частично.

40-летнюю женщину, помогавшую злоумышленику, обвиняют в укрывательстве преступления.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, житель Сергачского района зарезал жену и тещу.