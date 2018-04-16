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Сотрудники полиции пресекли в Москве факты сбыта запрещенных в обороте медикаментов
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Сотрудники полиции пресекли в Москве факты сбыта запрещенных в обороте медикаментов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО установили факты противоправной деятельности группы лиц, которые занимались ввозом и распространением на территории России незарегистрированных и недоброкачественных медикаментов. Оперативники установили, что роли участников организованной группы были распределены. Один занимался ввозом продукции, другие находили клиентов, размещая информацию в сети Интернет, третьи реализовывали продукцию покупателям и забирали денежные средства.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО договорились о встрече с продавцом в квартире одного из жилых домов на территории Северо-Восточного округа, где в последующем в ходе обыска были обнаружены лекарственные средства и целлофановые пакеты для фасовки медикаментов. Задержан один из участников группы — 64-летний мужчина.
Исследованием установлено, что данные препараты являются недоброкачественными и незарегистрированными лекарственными средствами, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан при их применении.
Следственным управлением УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.
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