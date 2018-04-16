В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона в жилом доме

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» пресекли деятельность наркопритона. Полицейскими было установлено, что 65-летний местный житель устроил притон в своем частном доме на территории Октябрьского района города Иркутска

В ходе обысковых мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты медицинские шприцы, используемые наркозависимыми при употреблении запрещённых веществ, а также полимерный сверток предположительно из-под наркотического средства синтетического происхождения. По предварительной информации, задержанный с октября 2017 года предоставлял жилище малознакомым людям в обмен на продукты питания и денежные средства. Известно, что он около года страдает наркотической зависимостью.