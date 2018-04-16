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В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона в жилом доме
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В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона в жилом доме 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Главный региональный
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» пресекли деятельность наркопритона. Полицейскими было установлено, что 65-летний местный житель устроил притон в своем частном доме на территории Октябрьского района города Иркутска.
В ходе обысковых мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты медицинские шприцы, используемые наркозависимыми при употреблении запрещённых веществ, а также полимерный сверток предположительно из-под наркотического средства синтетического происхождения. По предварительной информации, задержанный с октября 2017 года предоставлял жилище малознакомым людям в обмен на продукты питания и денежные средства. Известно, что он около года страдает наркотической зависимостью.
Ввозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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