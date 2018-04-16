Четырёх уфимцев осудят за убийство бизнесмена и избиение его жены

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту заказного убийства бизнесмена. Обвиняются четверо жителей Уфы , сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии

По версии следствия, предприниматель задолжал руководителю ООО «Химпромстрой» более миллиона рублей. Чтобы не выплачивать деньги, коммерсант решил организовать его убийство. Для этого в декабре 2016 года он нанял знакомого, который вовлёк в «дело» еще двоих приятелей.

Несколько дней сообщники следили за жертвой. Ночью в январе прошлого года двое из них ворвались в дом предпринимателя в деревне Урняк Ишимбайского района и избили бизнесмена и жену гвоздодёром и молотком. Третий злоумышленник в это время сидел в автомобиле и следил за обстановкой. Наёмники инсценировали ограбление, разбросав вещи и забрав из кошелька 750 рублей.

На следующее утро сын потерпевших не дозвонился до родителей и попросил соседей проведать их. Прибывшие на место врачи спасли жизнь женщины. Её супруг скончался.

Затем исполнитель преступления получил от заказчика 700 тысяч рублей и передал 100 тысяч своим пособникам.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения.