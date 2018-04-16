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Четырёх уфимцев осудят за убийство бизнесмена и избиение его жены
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Четырёх уфимцев осудят за убийство бизнесмена и избиение его жены 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту заказного убийства бизнесмена. Обвиняются четверо жителей Уфы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
По версии следствия, предприниматель задолжал руководителю ООО «Химпромстрой» более миллиона рублей. Чтобы не выплачивать деньги, коммерсант решил организовать его убийство. Для этого в декабре 2016 года он нанял знакомого, который вовлёк в «дело» еще двоих приятелей.
Несколько дней сообщники следили за жертвой. Ночью в январе прошлого года двое из них ворвались в дом предпринимателя в деревне Урняк Ишимбайского района и избили бизнесмена и жену гвоздодёром и молотком. Третий злоумышленник в это время сидел в автомобиле и следил за обстановкой. Наёмники инсценировали ограбление, разбросав вещи и забрав из кошелька 750 рублей.
На следующее утро сын потерпевших не дозвонился до родителей и попросил соседей проведать их. Прибывшие на место врачи спасли жизнь женщины. Её супруг скончался.
Затем исполнитель преступления получил от заказчика 700 тысяч рублей и передал 100 тысяч своим пособникам.
Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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