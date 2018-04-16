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Житель Югры поблагодарил оперуполномоченного за задержание группы вымогателей
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Житель Югры поблагодарил оперуполномоченного за задержание группы вымогателей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В адрес УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре поступило письмо от жителя Нижневартовска со словами благодарности в адрес оперуполномоченного. В своем письме мужчина благодарит Захара Калкатинже за усердие и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей при расследовании и раскрытии преступления.
В январе текущего года вартовчанин обратился в дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску с заявлением о вымогательстве неизвестными 60 000 рублей. Тогда майор Калкатинже провел ряд оперативных мероприятий, в ходе которых личности злоумышленников были установлены, а впоследствии и сами подозреваемые были задержаны.
В настоящее время дело по группе вымогателей с обвинительным заключением направлено в суд.
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