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Сотрудники полиции задержали в Тверской области подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств
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Сотрудники полиции задержали в Тверской области подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов на 147-м километре трассы М-10 в Калининском районе остановили легковой автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, который передвигался вместе с пассажиром со стороны столицы.
В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли около 47 граммов гашиша. Оперативниками установлено, что молодой человек вместе со своим приятелем привозили наркотик из Москвы.
Злоумышленники задержаны в порядке статей 91 — 92 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».
Ведется следствие. Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик, а также для каких целей он предназначался.
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