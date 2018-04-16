Сотрудники полиции задержали в Тверской области подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов на 147-м километре трассы М-10 в Калининском районе остановили легковой автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя, который передвигался вместе с пассажиром со стороны столицы.

В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли около 47 граммов гашиша. Оперативниками установлено, что молодой человек вместе со своим приятелем привозили наркотик из Москвы

Злоумышленники задержаны в порядке статей 91 — 92 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».

Ведется следствие. Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик, а также для каких целей он предназначался.