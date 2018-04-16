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Убийца Масленников два дня выгуливал подругу на месте, где закопал волжанок
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Убийца Масленников два дня выгуливал подругу на месте, где закопал волжанок 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 16 апреля, в областном суде проходит заседание по делу обвиняемого в убийстве волжанок Александра Масленникова. Сейчас суд ушел на перерыв. Перед этим подробности страшных дней, когда в Волжском всем миром искали пропавших девушек, рассказала сожительница подсудимого.
По словам женщины, Масленников, совершив убийство и закопав девушек в лесопосадке на улице Пушкина, дважды водил ее на это место ради прогулки.
— Говорил, что место здесь хорошее, тихое, — рассказала суду свидетель.
Сообщила женщина и о том, что Масленников интересовался у нее по поводу мясорубки. Шутил, что убил свою бывшую девушку, которую изнасиловал в 2006 году. Потом, правда, сказал, что пошутил.
— Когда я узнала про пропавших, он сказал, что его просто видели с ними, и он ни при чем. Через несколько дней с чужого номера прислал сообщение: «Я у тебя не был, ты меня не знаешь», — рассказала знакомая расчленителя.
Родная сестра Александра Масленникова на судебное заседание не явилась. После перерыва суд будет зачитывать ее письменные показания.
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