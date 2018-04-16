Убийца Масленников два дня выгуливал подругу на месте, где закопал волжанок

Волгограде сегодня, 16 апреля, в областном суде проходит заседание по делу обвиняемого в убийстве волжанок Александра Масленникова . Сейчас суд ушел на перерыв. Перед этим подробности страшных дней, когда в Волжском всем миром искали пропавших девушек, рассказала сожительница подсудимого.

По словам женщины, Масленников, совершив убийство и закопав девушек в лесопосадке на улице Пушкина, дважды водил ее на это место ради прогулки.

— Говорил, что место здесь хорошее, тихое, — рассказала суду свидетель.

Сообщила женщина и о том, что Масленников интересовался у нее по поводу мясорубки. Шутил, что убил свою бывшую девушку, которую изнасиловал в 2006 году. Потом, правда, сказал, что пошутил.

— Когда я узнала про пропавших, он сказал, что его просто видели с ними, и он ни при чем. Через несколько дней с чужого номера прислал сообщение: «Я у тебя не был, ты меня не знаешь», — рассказала знакомая расчленителя.

Родная сестра Александра Масленникова на судебное заседание не явилась. После перерыва суд будет зачитывать ее письменные показания.