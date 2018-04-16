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В Ленобласти мошенница установила пожилой жительнице Соснового Бора «пожарные датчики» за 18 тысяч рублей
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В Ленобласти мошенница установила пожилой жительнице Соснового Бора «пожарные датчики» за 18 тысяч рублей 

Интересант 50 минут назад
Несколько дней назад в Сосновом Бору (Ленинградская область) в полицию обратилась пожилая женщина, которую «развели» на установку пожарной сигнализации в квартире за 18 тысяч рублей
Дело было так: в квартиру пенсионерки позвонила молодая женщина с предложением поставить противопожарные датчики. Старушка согласилась. Приборы были «установлены» на двусторонний скотч…
Теперь же возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские задержали 19-летнюю уроженку Амурской области. При обыске у нее изъяты противопожарные датчики, розничная цена — примерно 250 рублей. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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