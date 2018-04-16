По фальсификации доказательств в АСГМ на 140 млн руб. возбуждено уголовное дело

В столице возбуждено уголовное дело по факту представления одним из участников спора, рассматриваемого в Арбитражном суде Москвы , документов о погашении 140-миллионного долга, имеющих признаки фальсификации.

По данным следствия, 12 декабря 2017 года представитель коммерческой организации, выступающий ответчиком по гражданском делу о взыскании задолженности свыше 140 млн руб., представил в АСГМ копию соглашения об отступном. Из документа следовало, что долг по договору займа погашен за счет двух векселей на общую сумму 150 млн руб. В ходе проверки вызвала сомнения подлинность печати истца в соглашении — ее оттиск не совпадал с оригиналом. А подпись, которой завизировали документ, отказался признавать своей руководитель компании-кредитора.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Органами предварительного следствия назначена судебная экспертиза представленного в суд документа.