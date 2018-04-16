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Суд вернул в СИЗО всех полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного в Нижнем Тагиле
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Суд вернул в СИЗО всех полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного в Нижнем Тагиле 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Адвокат родственников Станислава Головко, который в прошлом году скончался от многочисленных травм после задержания полицией в Нижнем Тагиле, обжаловал домашний арест всех обвиняемых. Сегодня в СИЗО отправились оперуполномоченные Анатолий Быков и Дмитрий Панов, а 10 апреля такое решение было вынесено в отношении Егора Ялунина.
С осени прошлого года до апреля этого года трое оперуполномоченных находились под стражей — их обвиняют в том, что они на допросе до смерти забили мужчину. Но в начале апреля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отпустил всех троих под домашний арест. Это решение и оспорила сторона защиты и прокуратура.
По словам адвоката сестры погибшего Алексея Бушмакова, оперативники оказывали давление на следствие, поэтому он добивался, чтобы полицейские на время следствия и суда находились под стражей.
Сейчас сестра и бывшая супруга погибшего Станислава Головко добиваются того, чтобы судебный процесс проходил в Екатеринбурге, так как, по их мнению, оперуполномоченные, являясь действующими сотрудниками полиции, могут оказывать давление на ход следствия и суд.
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