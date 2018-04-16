Одного из полицейских, обвиняемых в смерти задержанного в Нижнем Тагиле, вернули в СИЗО

Свердловский областной суд принял решение взять под стражу Дмитрия Панова — одного из трех оперуполномоченных, обвиняемых в смерти задержанного в Нижнем Тагиле.

Станислав Головко скончался, после того как провел три дня в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила по подозрению в краже. 27 сентября 2017 года его доставили в отдел полиции, откуда 30 сентября он был отправлен в больницу. 3 октября он скончался в реанимации. Судмедэксперты обнаружили на теле Головко 26 ран от ударов тупым предметом, переломы девяти ребер, лобная кость была проломлена в трех местах, пальцы на ногах и руках раздроблены. Такие данные опубликовал адвокат сестры Головко Алексей Бушмаков

Сейчас полицейские Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и превышении должностных полномочий с применением насилия. Первоначально все опера были заключены под стражу, однако в начале апреля Дзержинский районный суд отпустил их под домашний арест. По словам сестры погибшего Екатерины Головко, такое решение связано с тем, что отец Дмитрия Панова — бывший председатель Дзержинского районного суда.

— У меня нет претензии к следствию, у меня есть претензии и недоверие к суду, в котором раньше работал отец Панова — одного из задержанных. Судья, которая выпустила их под домашний арест, — считаю, что она некомпетентна, — сказала Е1.RU Екатерина Головко.

На прошлой неделе, после апелляции прокуратуры , Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул под стражу еще одного фигуранта — Егора Ялунина.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, было очень важно добиться того, чтобы все подсудимые во время процесса находились под стражей, так как они являются действующими сотрудниками полиции и оказывают давление на следствие.

— Им предъявлено обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений против личности. А если учесть то, что суд не отменил меру пресечения вообще, а заменил ее, то следствие доказало причастность этих лиц к совершению преступления. Обязательно нужно учитывать особую жестокость избиения Головко, — отметил адвокат в разговоре с Е1.RU.

Апелляция, касающаяся заключения под стражу Анатолия Быкова, будет рассмотрена в облсуде в 14:30.

Александру Бастрыкину. Сторона погибшего мужчины добивается того, чтобы дело рассматривалось в Екатеринбурге , а не в Нижнем Тагиле, где у обвиняемых большие связи. Для этого Екатерина Головко записалась на прием к главе Следственного комитета России

Ранее близкие погибшего выдвигали две версии о причинах смерти тагильчанина после допроса в полиции.