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Глава томского УМВД после выхода на пенсию оказался коррупционером
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Глава томского УМВД после выхода на пенсию оказался коррупционером 

pasmi.ru 55 минут назад
Бывшего главу УМВД по Томской области Игоря Митрофанова сделали фигурантом сразу двух уголовных дел о коррупции. Генерал-майора на пенсии подозревают во взяточничестве и мошенничестве — по версии следствия, Митрофанов сперва покрывал «черного банкира», а потом подделал документы для увеличения своих пенсионных выплат.
Отставному генералу нашли «боевое прошлое»
Следственное управление СКР по Томской области возбудило два уголовных дела в отношении бывшего начальника регионального управления МВД Игоря Митрофанова. По материалам, представленным сотрудниками ФСБ, следователям удалось уличить Митрофанова во взяточничестве и мошенничестве с пенсионными выплатами.
На коррупционный след отставного генерала правоохранители вышли при расследовании другого уголовного дела о мошенничества, связанного с его родственниками, которые при открытии пиццерии в Петербурге кинули бизнес-партнера на пять миллионов рублей. Оказалось, что Митрофанов пообещал оградить предпринимателя от уголовного дела за незаконную банковскую деятельность, взамен получив скидку в размере 1,8 млн рублей при покупке четырех автомобилей его друзьями и родными.
«Также по предварительным данным установлено, что Митрофанов при подаче заявления о назначении ему пенсии за выслугу лет предоставил в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о проживании в районе Томкой области, приравненном к крайнему северу, при этом фактически там не проживал. В результате этих действий ему начислена пенсия с размером переплаты с учетом применения повышенного районного коэффициента (50%) в сумме более 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении регионального следкома.
Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ.
В августе того же года стало известно, что Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. Савченко впоследствии приговорили к 7,5 года колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.
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