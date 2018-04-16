Глава томского УМВД после выхода на пенсию оказался коррупционером

Бывшего главу УМВД по Томской области Игоря Митрофанова сделали фигурантом сразу двух уголовных дел о коррупции. Генерал-майора на пенсии подозревают во взяточничестве и мошенничестве — по версии следствия, Митрофанов сперва покрывал «черного банкира», а потом подделал документы для увеличения своих пенсионных выплат.

Отставному генералу нашли «боевое прошлое»

Следственное управление СКР по Томской области возбудило два уголовных дела в отношении бывшего начальника регионального управления МВД Игоря Митрофанова. По материалам, представленным сотрудниками ФСБ , следователям удалось уличить Митрофанова во взяточничестве и мошенничестве с пенсионными выплатами.

На коррупционный след отставного генерала правоохранители вышли при расследовании другого уголовного дела о мошенничества, связанного с его родственниками, которые при открытии пиццерии в Петербурге кинули бизнес-партнера на пять миллионов рублей. Оказалось, что Митрофанов пообещал оградить предпринимателя от уголовного дела за незаконную банковскую деятельность, взамен получив скидку в размере 1,8 млн рублей при покупке четырех автомобилей его друзьями и родными.

«Также по предварительным данным установлено, что Митрофанов при подаче заявления о назначении ему пенсии за выслугу лет предоставил в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о проживании в районе Томкой области, приравненном к крайнему северу, при этом фактически там не проживал. В результате этих действий ему начислена пенсия с размером переплаты с учетом применения повышенного районного коэффициента (50%) в сумме более 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении регионального следкома.

Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ.