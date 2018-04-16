В Калининграде разбойник порезал женщине пальцы, чтобы отобрать у нее телефон 

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Потерпевшая отдыхала в лесополосе в районе улицы Печатной. К ней подошел неизвестный мужчина, который с применением ножа отобрал наличные деньги и мобильный телефон. При этом нападавший порезал женщине пальцы на руке», — говорится в сообщении.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Калининграда.
Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 2 городского УМВД совместно с коллегами из регионального УМВД раскрыли разбой, совершенный в отношении 33-летней жительницы областного центра.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой с применением оружия». Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.