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Грабителю, который чуть не отрезал женщины пальцы в Калининграде, грозит 10 лет колонии
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Грабителю, который чуть не отрезал женщины пальцы в Калининграде, грозит 10 лет колонии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Десять лет колонии грозит жестокому грабителю, который едва не отрезал женщине пальцы. ЧП произошло в лесополосе в районе улицы Павлика Морозова на окраине Калининграда. Налетчик напал на женщину и нанес ей ножом рану на руке. Добычей грабителя стал мобильный телефон и небольшая сумма денег. Потерпевшая сообщила о нападении в полицию, следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На поиски подозреваемого отправились оперативники уголовного розыска.
Владимир Колобов, врио начальника отдела полиции № 2 УМВД России по Калининграду:
— Незамедлительно, в ходе работы на месте происшествия был установлено злоумышленник, его полные данные. В дальнейшем было установлено его местонахождение.
В Калининграде разбойник порезал женщине пальцы, чтобы отобрать у нее телефон
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