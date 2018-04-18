Грабителю, который чуть не отрезал женщины пальцы в Калининграде, грозит 10 лет колонии

Десять лет колонии грозит жестокому грабителю, который едва не отрезал женщине пальцы. ЧП произошло в лесополосе в районе улицы Павлика Морозова на окраине Калининграда . Налетчик напал на женщину и нанес ей ножом рану на руке. Добычей грабителя стал мобильный телефон и небольшая сумма денег. Потерпевшая сообщила о нападении в полицию, следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На поиски подозреваемого отправились оперативники уголовного розыска.

Владимир Колобов, врио начальника отдела полиции № 2 УМВД России по Калининграду:

— Незамедлительно, в ходе работы на месте происшествия был установлено злоумышленник, его полные данные. В дальнейшем было установлено его местонахождение.

В Калининграде разбойник порезал женщине пальцы, чтобы отобрать у нее телефон