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За кражу у железной дороги курганец проведет на зоне почти три года
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За кражу у железной дороги курганец проведет на зоне почти три года 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Курганским городским судом постановлен приговор в отношении местного жителя, 1978 года рождения, обвиняемого в хищении железнодорожного имущества.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска Курганского линейного отдела МВД России на транспорте в ноябре 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники транспортной полиции установили, что вечером 28 ноября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хищение имущества, принадлежащего железной дороге. В числе похищенного оказались телевизор, микроволновая печь, монитор и моноблок. Вся техника находилась в одном из зданий Курганской дистанции пути, куда мужчина тайно проник, подобрав ключи. Общий ущерб похищенного имущества составил более 28 тысяч рублей. В отношении мужчины следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Полицейские выяснили, что злоумышленник не трудоустроен и ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. На момент задержания имел непогашенную судимость. В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Курганским городским судом в отношении злоумышленника постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в полицейском ведомстве, 10 апреля 2018 года приговор вступил в законную силу.
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