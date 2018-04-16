Ещё
В Слободском двое мужчин украли решетку ливневой канализации с территории музея
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Слободском двое мужчин украли решетку ливневой канализации с территории музея 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В городе Слободском Кировской области росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже.
Около 7 часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, на улице Степана Халтурина города Слободского обратил внимание на двух прохожих, которые переносили решетку ливневой канализации.
В ходе беседы со стражами правопорядка мужчины признались, что похитили ее с улицы Советской.
«В результате проведенных мероприятий росгвардейцы установили, что с территории Музейно-выставочного центра Краеведческого музея была похищена решетка от колодца. Дворник, 38-летний местный житель, подтвердил, что некоторое время назад двое неизвестных сняли решетку и скрылись. Мужчина описал приметы злоумышленников, которые совпадали с приметами задержанных», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Фото — snews.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Следком: студентку медакадемии убила соседка в ходе конфликта по поводу громкой музыки На молодых людей, избивших пенсионера в Кирово-Чепецке, возбуждено второе дело: в этот же день они избили других несовершеннолетних В Кирове директор пляжа «Титаник» развратил больше 10 детей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии332
Федеральный канал опозорился с Сирией104
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз117
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда165
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение