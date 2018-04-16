В Слободском двое мужчин украли решетку ливневой канализации с территории музея

В городе Слободском Кировской области росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже.

Около 7 часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, на улице Степана Халтурина города Слободского обратил внимание на двух прохожих, которые переносили решетку ливневой канализации.

В ходе беседы со стражами правопорядка мужчины признались, что похитили ее с улицы Советской.

«В результате проведенных мероприятий росгвардейцы установили, что с территории Музейно-выставочного центра Краеведческого музея была похищена решетка от колодца. Дворник, 38-летний местный житель, подтвердил, что некоторое время назад двое неизвестных сняли решетку и скрылись. Мужчина описал приметы злоумышленников, которые совпадали с приметами задержанных», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).