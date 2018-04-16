Житель Куменского района задушил своего отца

Ночью 13 апреля в следственные органы поступила информация об обнаружения тела мужчины 1955 года рождения. Предварительной причиной смерти явилась асфиксия.

Следователи СУ СКР по Кировской области совестно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно стали проводить необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

«По версии следствия, мужчина проживал с сыном 1980 года рождения. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья, злоупотребляет спиртными напитками. В указанный день сын погибшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта, нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область лица и тела мужчины, после чего сдавил шею отца, перекрыв тем самым ему доступ к кислороду. После этого подозреваемый, желая скрыть следы совершенного преступления, вытер след крови и сообщил соседям о случайном обнаружении тела отца», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время мужчина признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области