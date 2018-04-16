Ещё
Житель Куменского района задушил своего отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Куменского района задушил своего отца 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 105 УК РФ.
Ночью 13 апреля в следственные органы поступила информация об обнаружения тела мужчины 1955 года рождения. Предварительной причиной смерти явилась асфиксия.
Следователи СУ СКР по Кировской области совестно с сотрудниками УМВД России по Кировской области незамедлительно стали проводить необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
«По версии следствия, мужчина проживал с сыном 1980 года рождения. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья, злоупотребляет спиртными напитками. В указанный день сын погибшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта, нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область лица и тела мужчины, после чего сдавил шею отца, перекрыв тем самым ему доступ к кислороду. После этого подозреваемый, желая скрыть следы совершенного преступления, вытер след крови и сообщил соседям о случайном обнаружении тела отца», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В настоящее время мужчина признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
Безработная из Чепецка ударила ножом собутыльника, отказавшегося дать денег на очередную порцию водки В Кирове мужчина пришел в магазин с пневматическим автоматом и ножом: в ходе конфликта проникающее ранение получил муж работницы магазина В Слободском двое несовершеннолетних избивали и отбирали телефоны у школьников: возбуждены уголовные дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии163
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз53
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение