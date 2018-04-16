СМИ: владелец сети ресторанов «Три оленя» может быть арестован

Станислав Горчаков подозревается в причастности к созданию схемы крышевания нефтебаз региона полковниками ФСБ , передает «Самарское обозрение».

Напомним, на прошлой неделе в Самаре были арестованы двое сотрудников регионального ФСБ — полковники Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев. По данным следствия, с марта 2016 года по март 2018 года подозреваемые в несколько приемов получили через банковские переводы свыше 1 миллиона рублей от руководителя и юриста ООО МО «ТНП» через трех посредников. В апреле текущего года подозреваемые получили в качестве взятки ещё 1 миллион 500 тысяч рублей. По последним данным, двое посредников уже арестованы.

По информации издания, успешный самарский бизнесмен и крупнейший владелец сети ресторанов «Три оленя» также подозревается в посредничестве при передаче денежных средств полковникам ФСБ.