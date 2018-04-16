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СМИ: владелец сети ресторанов «Три оленя» может быть арестован
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СМИ: владелец сети ресторанов «Три оленя» может быть арестован 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Станислав Горчаков подозревается в причастности к созданию схемы крышевания нефтебаз региона полковниками ФСБ, передает «Самарское обозрение».
Напомним, на прошлой неделе в Самаре были арестованы двое сотрудников регионального ФСБ — полковники Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев. По данным следствия, с марта 2016 года по март 2018 года подозреваемые в несколько приемов получили через банковские переводы свыше 1 миллиона рублей от руководителя и юриста ООО МО «ТНП» через трех посредников. В апреле текущего года подозреваемые получили в качестве взятки ещё 1 миллион 500 тысяч рублей. По последним данным, двое посредников уже арестованы.
По информации издания, успешный самарский бизнесмен и крупнейший владелец сети ресторанов «Три оленя» также подозревается в посредничестве при передаче денежных средств полковникам ФСБ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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