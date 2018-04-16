Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с хищением 1,5 млрд рублей у организации

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ГСУ ГУ МВД Россиипо г. Москве задержали подозреваемого в хищении денежных средств одной из организаций в размере около 1,5 млрд рублей.

Сотрудники полиции установили, что фигурант, являясь членом Совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества. После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены.

По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.