Задержан мужчина, который зарезал дворняжку на глазах у ребенка 

В Пушкинском районе Петербурга полиция задержала 40-летнего местного жителя, который ножом зарезал собаку на глазах у детей и прохожих, сообщает «Петербургский дневник».
Известно, что 14 апреля в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что у одного из домов по Детскосельскому бульвару 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою собаку.
Дикий эпизод случился на глазах малолетнего ребенка, находившийся неподалеку.
Собака скончалась от полученных ранений.
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и увезли в отделение полиции.
В момент преступления живодер был пьян.
Возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».