Задержан мужчина, который зарезал дворняжку на глазах у ребенка

В Пушкинском районе Петербурга полиция задержала 40-летнего местного жителя, который ножом зарезал собаку на глазах у детей и прохожих, сообщает «Петербургский дневник».

Известно, что 14 апреля в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что у одного из домов по Детскосельскому бульвару 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою собаку.

Дикий эпизод случился на глазах малолетнего ребенка, находившийся неподалеку.

Собака скончалась от полученных ранений.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и увезли в отделение полиции.

В момент преступления живодер был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».