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Трое подозреваемых в хищении более 100 кг красной икры задержаны полицейскими в Москве
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Трое подозреваемых в хищении более 100 кг красной икры задержаны полицейскими в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в хищении более 100 кг красной икры у индивидуального предпринимателя в столичном районе Вешняки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
«Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что неизвестный, представившийся торговым представителем, заказал у него партию красной икры. Заявитель встретился на ул. Снайперская с тремя мужчинами для передачи четырех контейнеров икры общей массой более 100 кг. Один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся», — пояснил представитель полиции, отметив, что неоплаченный товар увезли на арендованной машине.
Потерпевший оценил материальный ущерб почти в 400 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемые арестованы.
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