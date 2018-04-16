Бывший глава томского МВД получил скидку на машины и стал фигурантом дела

Расследования ведутся по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения.

«Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность», — говорится в сообщении ФСБ

Кроме того, установлено, что Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента — 50 процентов — составила более 180 тысяч рублей.

Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России.