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Бывший глава томского МВД получил скидку на машины и стал фигурантом дела
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Бывший глава томского МВД получил скидку на машины и стал фигурантом дела 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следователи возбудили два уголовных дела против бывшего начальника управления МВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Расследования ведутся по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения.
«Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность», — говорится в сообщении ФСБ.
Кроме того, установлено, что Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента — 50 процентов — составила более 180 тысяч рублей.
Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России.
В августе того же года стало известно, что он проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции областного МВД Константина Савченко, обвиняемого в коррупции, которого позже осудили на 7,5 лет колонии со штрафом в 6,9 миллиона рублей.
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