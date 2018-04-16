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Задержан глава села за незаконную выписку, удостоверяющую право на участок
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Задержан глава села за незаконную выписку, удостоверяющую право на участок 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Полицейские задержали главу села, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, в апреле 2009 года глава одного из сельских поселений муниципального района «Сызранский», используя свое служебное положение, незаконно выдал гражданке официальный документ — выписку из похозяйственной книги, удостоверяющий право владельца на земельный участок.
По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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