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Московская полиция задержала подозреваемого во ввозе запрещенных и некачественных лекарств
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Московская полиция задержала подозреваемого во ввозе запрещенных и некачественных лекарств 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские пресекли ввоз в Россию запрещенных и недоброкачественных лекарственных препаратов. Как сообщила начальник пресс— центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь, задержан один из участников группы — 64-летний мужчина.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по Юго-Западному административному округу установили факты противоправной деятельности группы лиц, которые занимались ввозом и распространением на территории России незарегистрированных и недоброкачественных медикаментов", — сообщила она.
По данным полиции, один из участников группы занимался ввозом продукции, другие находили клиентов через интернет, а третьи продавали медпрепараты. Оперативники договорились о встрече с продавцом в квартире жилого дома, где позже в ходе обыска были обнаружены лекарственные средства и целлофановые пакеты для фасовки медикаментов. «Исследованием установлено, что данные препараты являются недоброкачественными и незарегистрированными лекарственными средствами, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан при их применении», — добавила Гузь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок"). Полиция устанавливает соучастников преступления.
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