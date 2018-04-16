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Школьницы пожаловались полицейским на педофила
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Школьницы пожаловались полицейским на педофила 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени правоохранители ищут мужчину, который приставал к школьницам. Инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, в микрорайоне Войновка.
— Школьницы заявили, что к ним обратился мужчина с непристойным предложением. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области. — Личность подозреваемого устанавливают.
Жители микрорайона Войновка сообщили, что полицейские приходили домой к некоторым из них. Правоохранители спрашивали видел ли кто-то мужчину, похожего на описание.
Только в марте полицейские задержали четверых подозреваемых: поймали мужчину оголившегося перед школьницами в доме на улице Широтной; дожидается суда 20-летний горожанин совершивший «иные действия сексуального характера с ребенком не достигшим 14-летнего возраста» в лифте многоэтажки на Олимпийской; девятилетняя девочка пострадала от действий 42-летнего мужчины, который напал на нее в подъезде дома по улице 30 лет Победы; в начале марта полицейским удалось раскрыть преступление десятилетней давности и задержать насильника, надругавшегося над восьмилетней девочкой.
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