Школьницы пожаловались полицейским на педофила

Тюмени правоохранители ищут мужчину, который приставал к школьницам. Инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, в микрорайоне Войновка.

— Школьницы заявили, что к ним обратился мужчина с непристойным предложением. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области . — Личность подозреваемого устанавливают.

Жители микрорайона Войновка сообщили, что полицейские приходили домой к некоторым из них. Правоохранители спрашивали видел ли кто-то мужчину, похожего на описание.

Только в марте полицейские задержали четверых подозреваемых: поймали мужчину оголившегося перед школьницами в доме на улице Широтной; дожидается суда 20-летний горожанин совершивший «иные действия сексуального характера с ребенком не достигшим 14-летнего возраста» в лифте многоэтажки на Олимпийской; девятилетняя девочка пострадала от действий 42-летнего мужчины, который напал на нее в подъезде дома по улице 30 лет Победы; в начале марта полицейским удалось раскрыть преступление десятилетней давности и задержать насильника, надругавшегося над восьмилетней девочкой.