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Мошенник, обманувший добросердечную петрозаводчанку, задержан на Урале
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Мошенник, обманувший добросердечную петрозаводчанку, задержан на Урале 

Карельские вести 1 час назад
Женщина решила оказать помощь человеку, нуждающемуся в инвалидной коляске, и осталась без денег.
События преступления относятся к осени прошлого года, когда в полицию обратилась 40-летняя петрозаводчанка, которая лишилась крупной суммы денег.
Выяснилось, что женщина решила оказать помощь человеку, который нуждался в инвалидной коляске. В интернете она нашла подходящее объявление и позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который описал товар. Покупательницу все устроило и она перевела на указанный счет 20 000 рублей в качестве оплаты. После этого продавец перестал отвечать на звонки, посылка так и не пришла.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию дистанционных мошенничеств ОУР УМВД России по Петрозаводску установили, откуда поступил звонок. Кроме того, полицейские выяснили, что прежде чем обналичить деньги, мошенник провел несколько транзакций с использованием различных счетов. Но эта схема не помогла ему.
Петрозаводские оперативники выехали в командировку в Уральский федеральный округ, где задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества. В настоящее время он находится по стражей. Ведется следствие.
По материалам: ptzgovorit.ru
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