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Виновника крушения Ил-18 в Якутии приговорили к 4,5 года лишения свободы
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Виновника крушения Ил-18 в Якутии приговорили к 4,5 года лишения свободы 

ТАСС 13 минут назад
ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС /. Якутский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении виновного в крушении военного самолета Ил-18 в Булунском районе в 2016 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Якутского гарнизонного военного суда.
Ил-18 произвел жесткую посадку в 29 км от поселка Тикси 19 декабря 2016 года. В результате авиационного происшествия один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы. Дело возбудили против руководителя полетами аэродрома Тикси по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Согласно приговору, обвиняемый дал указание экипажу Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов, после занятия заданной высоты воздушное судно столкнулось с землей и разрушилось.
"Наказание Ахмедову назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны Российской Федерации 23, 528 млн рублей, в счёт утраченного Ил-18", — говорится в сообщении.
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