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В Тюмени суд взыскал с «Первого фитнес дискаунтера» более миллиона рублей
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В Тюмени суд взыскал с «Первого фитнес дискаунтера» более миллиона рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В суд взыскал с сети фитнес-клубов, которая продала абонементы тюменцам, но услуги так и не оказала, более миллиона рублей. Разбирательства с компанией до сих пор продолжаются, пока в суде рассмотрены обращения только 56 обманутых клиентов.
— Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу по судебной защите прав потребителей, нарушенных ООО «А-Группа компаний „Фараон“. Гражданам, приобретавшим у этой организации абонементы на посещение фитнес-клубов сети „1й фитнес дискаунтер“, услуги фактически не были оказаны, при этом денежные средства не возвращены. Сейчас Управлением на основании обращений граждан подготовлено и направлено в суд 78 исковых заявлений в защиту нарушенных прав потребителей, из которых 56 рассмотрено. Судами в пользу потребителей присуждено более одного миллиона, в том числе 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, — сообщается в ведомстве.
Кроме того, в Управлении пояснили, что иск, поданный ими в защиту тюменцев, был удовлетворен, но решение пока не вступило в законную силу.
Ранее расследование по факту хищения денег у клиентов взяла под свой контроль прокуратура. На бизнесмена, который развивал в Тюмени сеть фитнес-клубов, завели уголовное дело по статье „Мошенничество в крупном размере“. О том, как компания заманивала клиентов — рассказала 72.ru одна из обманутых горожанок в предыдущей статье.
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