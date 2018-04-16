В Тюмени суд взыскал с «Первого фитнес дискаунтера» более миллиона рублей

В суд взыскал с сети фитнес-клубов, которая продала абонементы тюменцам, но услуги так и не оказала, более миллиона рублей. Разбирательства с компанией до сих пор продолжаются, пока в суде рассмотрены обращения только 56 обманутых клиентов.

— Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу по судебной защите прав потребителей, нарушенных ООО «А-Группа компаний „Фараон“. Гражданам, приобретавшим у этой организации абонементы на посещение фитнес-клубов сети „1й фитнес дискаунтер“, услуги фактически не были оказаны, при этом денежные средства не возвращены. Сейчас Управлением на основании обращений граждан подготовлено и направлено в суд 78 исковых заявлений в защиту нарушенных прав потребителей, из которых 56 рассмотрено. Судами в пользу потребителей присуждено более одного миллиона, в том числе 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, — сообщается в ведомстве.

Кроме того, в Управлении пояснили, что иск, поданный ими в защиту тюменцев, был удовлетворен, но решение пока не вступило в законную силу.