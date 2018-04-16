Знакомство не удалось: житель Кетово украл у курганца мобильник 

Знакомство злоумышленника и потерпевшего произошло 28 марта у магазина по улице Химмашевская в Кургане. Оба распивали горячительные напитки и хвастались друг другу жизненными достижениями. После непродолжительного разговора новый знакомый попросил у курганца телефон, чтобы позвонить родным. Но как только телефон оказался в руках злоумышленника, он сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 18 тысяч рублей.
В течение двух недель 45-летний курганец сам пытался найти воришку, но не смог. Тогда он написал заявление в полицию. Спустя несколько дней похищенный телефон «всплыл» в комиссионном магазине. Так полицейские выяснили, что злоумышленник — это 31-летний житель села Кетово, который уже был судим. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по г. Кургану