5 млн рублей зарплаты задолжало предприятие из Иркутска своим работникам

Следственный отдел по Ленинскому району города Иркутска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время руководством одной из организаций, расположенной на территории Ленинского района города Иркутска не выплачивалась заработная плата сотрудникам. Сумма задолженности перед работниками предприятия составила более 5 миллионов рублей.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.