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5 млн рублей зарплаты задолжало предприятие из Иркутска своим работникам
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5 млн рублей зарплаты задолжало предприятие из Иркутска своим работникам 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Следственный отдел по Ленинскому району города Иркутска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).
По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время руководством одной из организаций, расположенной на территории Ленинского района города Иркутска не выплачивалась заработная плата сотрудникам. Сумма задолженности перед работниками предприятия составила более 5 миллионов рублей.
В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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