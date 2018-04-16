Рабочие Тихвинского завода подрались в раздевалке

Рабочий Тихвинского вагоностроительного завода избил в раздевалке коллегу. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, утром 15 апреля в раздевалке административного корпуса «Тихвинского вагоностроительного завода» рабочий избил своего коллегу, который пришел переодеться.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.