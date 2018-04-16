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Рабочие Тихвинского завода подрались в раздевалке
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Рабочие Тихвинского завода подрались в раздевалке 

Ivyborg.ru 1 час назад
Рабочий Тихвинского вагоностроительного завода избил в раздевалке коллегу. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации правоохранителей, утром 15 апреля в раздевалке административного корпуса «Тихвинского вагоностроительного завода» рабочий избил своего коллегу, который пришел переодеться.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавший с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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