В Воронеже ещё одного полицейского осудили за продажу похоронному бюро данных о покойниках 

Бывший страж порядка получил 3 года условно. Левобережный районный суд осудил полицейского, который брал взятки у воронежского похоронного бюро. Вместе с коллегой страж порядка продавал данные о покойниках на Левом берегу и передавал ритуальной организации адреса. В наказание за взятки суд назначил полицейскому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде в понедельник, 16 апреля. Кроме того, его лишили права работать в органах внутренних дел на 3 года и оштрафовали на 25 тыс. рублей. К аналогичному наказанию две недели назад приговорили коллегу полицейского. Правда, штраф в доход государства в его случае составил 88 тыс. рублей. Оба полицейский признали вину полностью, их дела рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств. Из полиции оба сотрудника были уволены в связи с утратой доверия ещё в декабре 2017 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. При этом директор и учредитель ООО «Областное похоронное бюро» Светлана Дунаева, которую начали судить за дачу взяток полицейским, свою вину отрицает. Процесс по её делу начался с показаний сотрудников похоронного бюро, которые заявили в суде о давлении на них силовиков во время следствия. В деле Светланы Дунаевой несколько эпизодов взяток на сумму 30 тыс. рублей. Её защита настаивает на служебной проверке действий сотрудников УБЭП, а обвиняемая надеется на пересмотр дела. По словам адвоката Сергея Жеребятьева, подобное дело рассматривается в Воронежской области впервые, перспективы его неизвестны. Однако защитник предполагает, что в действиях Дунаевой не было ничего незаконного. Обвинение и следствие считают иначе. Как сообщали в СУ СКР по региону, директор бюро платила за систематическое предоставление информации о регистрации фактов смертей в зоне обслуживания полицейских на Левом берегу. Стражи порядка, узнав по долгу службы о смерти человека, тут же за деньги передавали сотрудникам конторы ритуальных услуг адреса домов, где случилось горе. За дачу взятки Светлане Дунаевой грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки. Оксана Грибкова