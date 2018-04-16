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В Тюмени четверо молодых людей ограбили торговый центр
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В Тюмени четверо молодых людей ограбили торговый центр 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
14 апреля четверо неизвестных ограбили торговый центр в Тюмени. О краже в дежурную часть УМВД сообщил охранник торгового центра. Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа и несколько экипажей патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемых по «горячим следам» недалеко от ТЦ.
«Около полуночи четверо молодых людей через незакрытое окно проникли в один из торговых центров, где из торговых павильонов похитили трикотажные изделия на сумму 16 000 рублей. Отреагировавший на шум охранник самостоятельно не сумел остановить злоумышленников. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленники задержаны, а украденное имущество возвращено законным владельцам», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Фигурантам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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