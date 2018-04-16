Въехавшего на тягаче в витрину магазина жителя Апатитов отправили в колонию

В январе этого года житель города Апатиты 1988 года рождения угнал автомобиль КамАЗ 553212 с территории городской автобазы КНЦ РАН и ездил на нем по городу до момента задержания сотрудниками полиции.

Однако уже через неделю любитель тяжелой техники, находясь на территории учебного полигона местной школы ДОСААФ России , проник через незапертый люк в гусеничный тягач МТ-ЛБВ, принадлежащий автошколе, запустил двигатель и тронулся с места. Мужчина проехал на нем по улицам города Апатиты.

"При этом, управляя указанным тягачом, мужчина въехал в витринное стекло магазина, тем самым разбив его, после чего проник внутрь, откуда тайно пытался похитить алкогольную продукцию, однако был задержан на месте преступления сотрудниками полиции", — говорится в сообщении. Против мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «покушение на кражу, совершенное с проникновением в помещение».

"Подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке. Приговором Апатитского городского суда подсудимый признан виновным… и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — сообщили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.