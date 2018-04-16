Житель Китая получил 22 года за убийство ребенка

Во Владивостоке гражданин КНР получил 22 года колонии за убийство ребенка

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 14 августа 2017 года после того, как вышел из подъезда дома на улице Снеговой во Владивостоке. Полиция организовала поиски, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Через несколько дней полиция и волонтеры сообщили о том, что тело ребенка найдено в его доме. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сосед семьи погибшего, гражданин КНР.

По данным правоохранителей, встретив в подъезде соседского мальчика, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыл дверь на замок, а когда ребенок стал кричать, злоумышленник накрыл лицо мальчика одеялом и задушил его.