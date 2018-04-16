Ещё
Житель Китая получил 22 года за убийство ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке гражданин КНР получил 22 года колонии за убийство ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приморский краевой суд приговорил гражданина КНР к 22 годам колонии строгого режима за убийство четырехлетнего мальчика во Владивостоке, который жил с ним в одном доме, сообщает краевая прокуратура.
Ранее сообщалось, что мальчик пропал 14 августа 2017 года после того, как вышел из подъезда дома на улице Снеговой во Владивостоке. Полиция организовала поиски, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Через несколько дней полиция и волонтеры сообщили о том, что тело ребенка найдено в его доме. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сосед семьи погибшего, гражданин КНР.
По данным правоохранителей, встретив в подъезде соседского мальчика, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыл дверь на замок, а когда ребенок стал кричать, злоумышленник накрыл лицо мальчика одеялом и задушил его.
"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
В Таиланде задержали россиянина Третья годовщина убийства Бузины: виновные до сих пор не наказаны В Красноярске арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии140
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз46
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение