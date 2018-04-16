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В Башкирии накажут шутника, сообщившего о бомбе в школе
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В Башкирии накажут шутника, сообщившего о бомбе в школе 

ufa1.ru 14 минут назад
Фото: ufa1.ru
Оперативники задержали 34-летнего жителя Нефтекамска. Мужчину подозревают в ложном сообщении о террористической атаке.
На днях в дежурной части Нефтекамска приняли вызов от одной из школ. В сообщении говорилось о том, что в здании учреждения лежит бесхозный предмет. Оперативники, МЧС и скорая помощь выехали на место происшествия.
— Школу обследовали полицейские со служебно-разыскной собакой. В здании ничего опасного не обнаружили. Вызов оказался ложным, — рассказали в МВД республики.
Оперативники задержали подозреваемого в преступлении, он во всем признался. Если мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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