В Башкирии накажут шутника, сообщившего о бомбе в школе

Оперативники задержали 34-летнего жителя Нефтекамска . Мужчину подозревают в ложном сообщении о террористической атаке.

На днях в дежурной части Нефтекамска приняли вызов от одной из школ. В сообщении говорилось о том, что в здании учреждения лежит бесхозный предмет. Оперативники, МЧС и скорая помощь выехали на место происшествия.

— Школу обследовали полицейские со служебно-разыскной собакой. В здании ничего опасного не обнаружили. Вызов оказался ложным, — рассказали в МВД республики.

Оперативники задержали подозреваемого в преступлении, он во всем признался. Если мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.