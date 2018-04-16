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Житель Брянской области пытался поджечь женщину-полицейского
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Житель Брянской области пытался поджечь женщину-полицейского 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Брянской области может получить 5 лет лишения свободы за попытку поджечь женщину-полицейского, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
По данным следствия, в один из дней февраля 2018 года участковый уполномоченный полиции приехала на место для проверки сообщения о насилии в семье. Находившийся на улице у своего дома мужчина нецензурно ругался, нарушая общественный порядок, и она потребовала это прекратить. Тогда недовольный мужчина вынес из дома бутылку с бензином, облил им форму участкового, после чего попытался поджечь женщину зажигалкой.
Как сообщает ГП РФ, мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
"Уголовное дело по существу рассмотрит Новозыбковский городской суд", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мужчине по данной статье грозит до 5 лет лишения свободы.
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