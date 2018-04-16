Пермяка осудили за продажу «шпионского» оборудования

Перми вынесли приговор 22-летнему местному жителю. Мужчину осудили по статье «Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«В сентябре 2017 года в своей квартире, используя персональный компьютер и сеть «Интернет», молодой человек незаконно приобрёл специальные технические средства в виде GSM-радиомикрофонов, предназначенных для прослушивания переговоров третьих лиц, а также фиксации их места нахождения», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю

Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Пермскому краю, когда он попытался продать «шпионское» оборудование.

За свои действия пермяк должен заплатить судебный штраф — 40 тысяч рублей.