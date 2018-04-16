Полицейские просят кемеровчан помочь в розыске собаки

Кемеровские полицейские просят помочь в розыске собаки породы среднеазиатская овчарка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , хозяин оставил питомца возле магазина на рынке «Сотка». Пока он ходил за покупками, собака пропала. Пёс породы среднеазиатская овчарка имел родословную, сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

На записях камер наружного видеонаблюдения видно, как собаку увел неизвестный мужчина. Его рост рост около 170 сантиметров, незнакомец был одет в черные штаны, темную куртку с капюшоном, черную шапку и черные туфли.

Пропавшая собака откликается на кличку Тайсон, кобелю около 6 месяцев, он имеет бело-рыжий окрас. По факту возбуждено уголовное дело по 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения пропавшей собаки либо личности подозреваемого, сообщить об этом по телефонам: 8— (3842)-68-07-41, 8— (3842)-31-84-00, 8-923-505-3503 либо на телефон «02».